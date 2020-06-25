Челябинская область направит более миллиарда рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Челябинская область в 2020-2021 годах направит более 1 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона напомнил, что в прошлом году было введено семь проблемных домов. За пять месяцев текущего года восстановили права еще свыше 450 участников долевого строительства путем замены помещений и выплатой компенсаций.

Создан региональный фонд защиты прав дольщиков. Подписаны соглашения на достройку 21 дома. Челябинская область в 2020-2021 гг. направит в региональный фонд более 1 млрд рублей. Сделаны необходимые заявки на федеральное финансирование.

Также губернатор поручил минстрою и застройщикам сделать застройку в регионе комплексной. Строить не только дома, но и школы, детсады, больницы, спортивные объекты. В настоящий момент, по словам Алексея Текслера, властям приходиться исправлять ошибки прошлого.