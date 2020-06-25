30 Сентября 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: "Аэрофлот" выполняет тайные рейсы в Европу и США

"Аэрофлот" продолжает летать за рубеж, выполняя регулярные рейсы, пишут сегодня "Ведомости", ссылаясь на источники в трех авиакомпаниях.

Так, с начала июня (если не раньше) перевозчик осуществляет регулярные рейсы (один-два в неделю) в такие города как Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Это открытые данные – возможность купить билеты дает система бронирования авиакомпании.

Все полеты при этом выполняются как регулярные рейсы и по времени из расписания, которое было у "Аэрофлота" до пандемии. Однако продажа на эти рейсы открывается меньше чем за неделю, и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя.

Издание отмечает, что спрос на билеты хороший. Пока границы России и Европы остаются закрытыми, попасть на европейские рейсы могут только граждане Евросоюза, а также те, кто имеет гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран.

Хитроу Аэрофлот|Фото:Википедия

Самолет "Аэрофлота" в Хитроу. Фото: Википедия

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил въезд в страну и выезд для некоторых категорий граждан. "Жизненные ситуации бывают разные. Для многих необходимо выехать за границу или въехать в нашу страну. Мы вносим изменения в режим ограничений. Подписано распоряжение о снятии ограничений для тех, кто едет за границу на работу и учебу, а также позаботиться о близких, получить лечение. Смогут въехать для лечения и ухода за близкими и родственниками иностранцы", - сказал глава кабинета министров.

РБК, ссылаясь на иностранную статистику, писал, что сотни россиян выезжали за границу в апреле. Так, больше всего приездов россиян в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее – 1223 гражданина РФ. Более тысячи от этого числа – члены морских экипажей. 128 человек приехали в страну с туристическими целями. В Турции в апреле побывали 922 россиянина. Цели поездок не уточняются. В Болгарию в апреле 2020 года въехали 635 граждан России. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой. В Сербию в апреле 2020 года приехали 190 россиян, в США — 136, в Индонезию — 129.

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СМИ: "Аэрофлот" выполняет тайные рейсы в Европу и США

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Теги: аэрофлот, рейсы за рубеж, европа, сша



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