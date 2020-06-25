30 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2005) |

В Прикамье медики еще 5 ФАПов получили доступ к телемедицине и высокоскоростному интернету

Медики фельдшерско-акушерских пунктов в Большесосновском районе и Чайковском округе получили доступ к высокоскоростному интернету на рабочих местах. Теперь врачи этих ФАПов смогут работать с электронными картами пациентов, использовать телемедицину и входить в Единую информационную систему здравоохранения Пермского края.

Подключение трех пунктов в Большесосновском районе и двух - в Чайковском прошло в рамках программы "Цифровая экономика" регионального проекта "Информационная инфраструктура". Всего доступ к интернету получат больше двух тыс. социально значимых объектов (СЗО).

В этом году уже​ подключены и сданы​ семь объектов. В их числе - отделение лицензионно-разрешительной работы в Александровске и деревне Большая Соснова (Большесосновский район).​​

В 2019 году в Пермском крае к высокоскоростному интернету были подключены 168 социально значимых объектов (СЗО): 64 школы, 15 пожарных частей, 46 подразделений Росгвардии, 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и другие. В общей сложности их число превысило 800.

Работа в этом направлении продолжится и в этом году. В 2020 году планируется подключить 207 СЗО: 84 школы, 65 ФАПов, 23 муниципальных учреждения, 4 пожарных части, 8 объектов Росгвардии, 23 здания Центральной избирательной комиссии РФ.

Всего к 2022 году к высокоскоростному интернету будет подключено 646 социально-значимых объектов, включая 187 ФАПов, 277 школ, 24 пожарные части.

"Все работы будут проведены до конца года. Это, безусловно, значимая для нас программа. Жители многих отдаленных уголков Пермского края получат доступ к консультациям с самыми квалифицированными врачами, и не только Перми, но и других регионов. Дети в библиотеках и школах смогут получить тот же набор знаний, что получают их сверстники в столицах, используя возможности он-лайн образования", —​ подчеркнул значимость проводимых работ глава Прикамья Дмитрий Махонин.

"Также прорабатывается вопрос подключения к интернету государственных физкультурно-спортивных организаций и учреждений культуры на территории Пермского края в рамках госпрограммы "Развитие информационного общества". В 2017-2018 годах в рамках данной программы к высокоскоростному интернету были подключены 677 объектов, из которых 597 школ и 80 техникумов. Всего за последние три года в рамках госпрограммы и федерального проекта "Информационная инфраструктура" мы подключили 845 социально значимых объектов к высокоскоростному интернету", - ранее заявлял министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

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В Прикамье медики еще 5 ФАПов получили доступ к телемедицине и высокоскоростному интернету

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Теги: фап, высокоскоростной интернет, телемедицина



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