Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростной электропоезд

Между Челябинском и Магнитогорском запустят скоростной электропоезд "Ласточка". Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона поручил заняться целенаправленным развитием ключевых агломераций региона – Челябинской, Магнитогорской, "Горного Урала", в которых проживает порядка 70% населения области.

По его мнению, необходимо связать их между собой. Начнут с запуска скоростных электропоездов "Ласточка" между Челябинском и Магнитогорском. Планируется, что поезда начнут курсировать уже в начале следующего года.