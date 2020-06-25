В ГД предложили выплачивать деньги за отказ от места в детском саду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

Письмо с данной инициативой парламентарий направил министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT. Выплату предлагается сделать кратной региональному МРОТ.

Власов считает, что такая мера позволит снять нагрузку на очереди в дошкольные образовательные учреждения, так как семьи, в которых есть с кем оставить ребенка, сделают выбор в пользу финансовой поддержки. Те, кто не имеет такой возможности, будут иметь больше шансов на получение места в детсаду.