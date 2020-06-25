В Прикамье сотрудник "Порт Пермь" получил тяжёлые травмы во время работы на барже, плывшей по Каме

Сотруднику ООО "Порт Пермь" грозит срок за тяжёлые травмы, полученные на производстве его коллегой, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, 18 мая работник организации управлял конвейером сортировочной установки, находившейся на барже, что плыла по Каме. Он запустил ленту конвейера, однако перед этим не подал звуковой сигнал и не убедился в отсутствии людей вблизи подвижных частей конструкции. В результате пострадавший получил тяжёлые травмы.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи "Нарушение требований охраны труда". Виновнику грозит до года колонии.