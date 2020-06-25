Алексей Текслер поручил разработать программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры"

В Челябинской области разработают программы "Земский тренер" и "Земский работник культуры". Такое поручение во время выступления с обращением к депутатам ЗСО дал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые программы будут разработаны по аналогии с "Земским доктором" и "Земским учителем".

Напомним, сегодня Алексей Текслер выступает с обращением к депутатам ЗСО. Мероприятие проходит в формате видеоконференцсвязи. Глава региона рассказывает о текущих итогах работы областного правительства и задачах на предстоящий период.