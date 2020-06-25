Минюст США обвинил Ассанжа в связях с Anonymous

В США вынесено новое обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В заявлении Министерства юстиции сообщается, что второе обвинение не содержит новых эпизодов, однако оно "расширяет объем сговора" по взломам компьютеров, изложенным в 18 статьях из первого обвинительного заключения от мая 2019 года, передает Regnum.

В заключении говорится, что Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома в отношении консалтинговой компании (группировки) Anonymous и хакером, связанным с LilzSec.

В феврале Белый дом опроверг информацию, опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал Джулиану Ассанжу помилование.

Ранее CNN сообщил, что Ассанж якобы встречался со всемогущими "русскими хакерами" накануне президентских выборов в США в 2016 году. Встречи эти, по данным американского телеканала, проходили в посольстве Эквадора в Лондоне, где Джулиан скрывался несколько лет. CNN утверждает: "встречи длились по несколько часов". Телеканал связывает "русских хакеров" с российскими спецслужбами, приходя к "естественному" заключению: Ассанж работал на Кремль.