Средний Урал приступил к голосованию по поправкам в Конституцию

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы, конституция (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Средний Урал приступил к голосованию по поправкам в Конституцию

В Свердловской области стартовала процедура голосования по поправкам в Конституцию России.

Первым свой голос уже отдал житель Первоуральска, который пришел на участок сразу после его открытия. Всего в регионе организовано 2 тыс. 532 избирательных участка, 40 из которых – временные и располагаются на вокзале, аэропорту, СИЗО и больницах. Всего регион подготовил 3,3 млн бюллетеней для голосования – в счет абсолютного числа избирателей.

Голосование по Конституции(2020)|Фото: t.me/tzon2020

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, местоположение некоторых помещений для голосования избирательной комиссии региона пришлось изменить. Связано это с необходимостью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Для этого также приобретено 10 млн единиц средств индивидуальной защиты и более 75 т. жидких дезинфицирующих средств. За счет средств федерального бюджета область закупила перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы.

Голосование по Конституции(2020)|Фото: t.me/tzon2020

В 35 муниципалитетах региона, в том числе и в Екатеринбурге, организовано придомовое (дворовое) голосование. В рамках сервиса "Мобильный избиратель" проголосовать решило уже более 77,7 тыс. избирателей. Прием таких заявок продолжится до 17.00 1 июля.

Голосование по Конституции(2020)|Фото: t.me/tzon2020

Напомним, что в труднодоступных и отдаленных территориях голосование стартовало с 15 июня. Первыми проголосовали жители поселков Вижай и Ушма Ивдельского городского округа. Всего в 149 населенных пунктах 17 муниципалитетов заранее смогут проголосовать свыше 5 тыс. свердловчан.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Средний Урал приступил к голосованию по поправкам в Конституцию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голосование, Конституция, поправки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети