Средний Урал приступил к голосованию по поправкам в Конституцию

В Свердловской области стартовала процедура голосования по поправкам в Конституцию России.

Первым свой голос уже отдал житель Первоуральска, который пришел на участок сразу после его открытия. Всего в регионе организовано 2 тыс. 532 избирательных участка, 40 из которых – временные и располагаются на вокзале, аэропорту, СИЗО и больницах. Всего регион подготовил 3,3 млн бюллетеней для голосования – в счет абсолютного числа избирателей.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, местоположение некоторых помещений для голосования избирательной комиссии региона пришлось изменить. Связано это с необходимостью соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Для этого также приобретено 10 млн единиц средств индивидуальной защиты и более 75 т. жидких дезинфицирующих средств. За счет средств федерального бюджета область закупила перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы.

В 35 муниципалитетах региона, в том числе и в Екатеринбурге, организовано придомовое (дворовое) голосование. В рамках сервиса "Мобильный избиратель" проголосовать решило уже более 77,7 тыс. избирателей. Прием таких заявок продолжится до 17.00 1 июля.

Напомним, что в труднодоступных и отдаленных территориях голосование стартовало с 15 июня. Первыми проголосовали жители поселков Вижай и Ушма Ивдельского городского округа. Всего в 149 населенных пунктах 17 муниципалитетов заранее смогут проголосовать свыше 5 тыс. свердловчан.