30 Сентября 2020
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Протесты у капитолия в США (2020) | Фото: twitter.com/UR_Ninja

В США начинается вторая волна эпидемии коронавируса

Американские СМИ сегодня вышли с громкими заголовками о том, что страну накрывает вторая волна эпидемии COVID-19. Накануне показатель выявленных новых случаев стал вторым по величине за всю пандемию – 36 тыс. Больше было только в один день – 24 апреля. Bloomberg пишет, что вторая волна будет мощнее, к октябрю убьет 180 тыс. американцев, а фондовые рынки вот-вот обрушатся.

Больше всего новых случаев выявляется в тех штатах, где власти медлили с введением ограничений или очень быстро снимали их. Очень сложное положение в Техасе, крупнейшем штате материковой части США.

Эксперты сравнивают ситуацию с лесным пожаром, и снятие ограничительных мер стало для него притоком кислорода.

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В США начинается вторая волна эпидемии коронавируса

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Теги: сша, вторая волна, коронавирус, эпидемия, ограничения



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