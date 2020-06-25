В США начинается вторая волна эпидемии коронавируса

Американские СМИ сегодня вышли с громкими заголовками о том, что страну накрывает вторая волна эпидемии COVID-19. Накануне показатель выявленных новых случаев стал вторым по величине за всю пандемию – 36 тыс. Больше было только в один день – 24 апреля. Bloomberg пишет, что вторая волна будет мощнее, к октябрю убьет 180 тыс. американцев, а фондовые рынки вот-вот обрушатся.

Больше всего новых случаев выявляется в тех штатах, где власти медлили с введением ограничений или очень быстро снимали их. Очень сложное положение в Техасе, крупнейшем штате материковой части США.

Эксперты сравнивают ситуацию с лесным пожаром, и снятие ограничительных мер стало для него притоком кислорода.