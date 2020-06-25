В Хабаровском крае в карьере перевернулся плот с детьми, двое утонули

Трагедия произошла в поселке Херпучи района им. Полины Осипенко в Хабаровском крае.

Трое мальчиков восьми лет добрались на велосипедах до карьера от золотодобывающих драг вблизи поселка. Погода была плохая – холодно, шел небольшой дождь, мальчики решили соорудить плот и поплавать на нем в "большой луже". В результате неосторожных действий плот опрокинулся. Один мальчик смог выбраться на берег. Двое утонули, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Полиция и местные жители достали из воды тела детей, их отправили в Комсомольск-на-Амуре.