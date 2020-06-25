Экс-депутат Госдумы Павел Анохин планирует пойти на выборы губернатора Прикамья самовыдвиженцем

Экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин сообщил "Коммерсанту", что намерен участвовать в выборах губернатора Прикамья как самовыдвиженец.

По его словам, ему поступали предложения от политических партий, но он не намерен изменять себе, поскольку на все выборы ходил именно как самовыдвиженец. Подать документы кандидат намерен до 5 июля. Это крайний срок подачи документов от кандидатов.

В настоящий момент документы подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин - он подал документы как самовыдвиженец, учредитель холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин избирается от "Справедливой России", руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова и экс-директор "ПЕМОС-Хенкель", а ныне пенсионер Евгений Козлов будет участвовать в выборах от партии "Патриоты России".

Для регистрации все кандидаты должны собрать в свою поддержку подписи не менее 6% муниципальных депутатов (102 подписи). А кандидаты-самовыдвиженцы также должны собрать подписи около 20 тыс. избирателей Пермского края. Напомним, что Прикамье - один из трех регионов РФ, где проходит эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал "Госуслуги". Кандидат может собрать таким образом до 25% (около 5000) подписей граждан.

Прием документов на регистрацию заканчивается 29 июля.