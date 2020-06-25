В Перми посетитель магазина отсудила компенсацию за травму, полученную в тамбуре заведения

В январе посетительница магазина "Рыбный день", заходя в его тамбур, поскользнулась на незакрепленном половом покрытии, упала и ударилась головой. В больнице пострадавшей диагностировали ушиб лицевых тканей и сотрясение головного мозга. В итоге ей удалось отсудить компенсацию, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Поскольку травму потерпевшая получила в результате бездействия ООО "Рыба 59", пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Ленинский райсуд Перми решил, что общество должно заплатить истице компенсацию – являясь арендатором нежилого помещения, компания нарушила обязательства по оборудованию пола в тамбуре противоскользящим покрытием. Это и стало причиной травмы. Суд взыскал с "Рыба 59" в пользу пострадавшей 40 тыс. руб. Пермский краевой суд оставил решение без изменения.