Собчак будет судиться с Business Insider, обвинившим ее в расизме

Телеведущая и экс-кандидатка в президенты России Ксения Собчак собирается судиться с одним из крупнейших в мире деловых изданий – порталом Business Insider.

"Я подаю в суд на издание "business insider" по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И буду требовать извинений. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне", - написала Собчак в своем telegram-канале "Кровавая барыня" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

На самом деле BI не является немецким изданием – штаб-квартира сайта находится в Нью-Йорке, а вот владелец 97% акций компании – немецкий медиаконцерн Axel Springer AG.

Напомним, сегодня же стало известно, что компания Audi разорвала рекламный контракт с Собчак, объяснив это неприемлемостью ее высказываний.

Собчак на страницах соцсетей не раз критиковала мародерство, начавшееся в США вместе с волной движения против расизма Black Lives Matter. В какой-то момент она опубликовала в Instagram песню группы "Запрещенные барабанщики" "Убили негра", которую соотнесла с происходящим в США (протесты начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией). Это вызвало резкое осуждение со стороны многих пользователей, позже женщина удалила запись, объяснив ее появление участием в шоу Comment Out, по условиям которого герои программы должны публиковать в сети неприемлемый или скандальный контент.