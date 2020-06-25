Солдат-срочник разбил стекла машины ФСО перед началом парада на Красной площади

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, военнослужащий части номер 61899 автоматом разбил стекла машины ФСО и кричал, что ненавидит сотрудников ФСБ.

Сообщается, что перед этим солдата-срочника в последний момент перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

На вопросы о том, какую провокацию он собирался устроить, солдат отвечать отказался. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в Севастополе на параде Победы: танк Т-34, двигавшийся во главе колонны, чуть не въехал в зрителей при повороте на площадь Нахимова.

Минобороны считает, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.