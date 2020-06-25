30 Сентября 2020
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Эммануэль Макрон, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Макрон и Путин 26 июня проведут переговоры в режиме видеоконференции

Президент Франции Эммануэль Макрон, который не приехал на парад Победы в Москву 24 июня, в пятницу, 26 июня, проведет с Владимиром Путиным переговоры в формате видеоконференции, передает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Планируется, что главы государств обсудят вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Украине, в Ливии и Иране.

"Необходим дальнейший прогресс в кризисной повестке дня, особенно по Украине", - отметили в Елисейском дворце.

В середине июня стало известно, что Макрон не планирует приезжать на парад Победы и не получал соответствующего приглашения. В конце мая директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов говорил, что власти России направят президенту Франции приглашение на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что приглашение на парад Победы приняли 17 лидеров других стран, в том числе и Макрон. В сентябре того же года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил предстоящий приезд Макрона, а в марте 2020 года посол Франции в России Пьер Леви сделал это еще раз.

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Макрон и Путин 26 июня проведут переговоры в режиме видеоконференции

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Теги: эммануэль макрон, владимир путин, переговоры, видеоконференция, парад победы



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