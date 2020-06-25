Возобновление международных полетов предложено начать с СНГ

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил кабмину России начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ.

При этом авиарейсы в страны дальнего зарубежья предложено открывать в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как говорят представители отрасли, разрешение летать в ближнее зарубежье не окажет существенного влияния на доходы авиаперевозчиков, так как лето все равно будет убыточным. Эксперты не исключают, что авиасообщение со странами дальнего зарубежья может быть закрыто до конца лета или на более продолжительный срок, пишет "Коммерсант".

Напомним, в Уральской ассоциации туризма прокомментировали планы крупных российских авиакомпаний возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Сообщалось, что это будет возможным при соблюдении на борту строгих санитарных правил, а также сокращении числа заболевших коронавирусной инфекцией. По прогнозам, первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ. Как рассказал Накануне.RU исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, если этим планам суждено сбыться, то это бы кардинально развернуло ситуацию в туротрасли в лучшую сторону.