30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: fafa.ru

Залпы салюта прогремели в Екатеринбурге с трёх площадок

Военный салют и праздничный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы украсили небо над Екатеринбургом с трёх площадок: с акватории Городского пруда, из летнего парка "Уралмаш" и Преображенского парка в микрорайоне Академический.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, салют начался в 23 часа и продлился более 15 минут. Прогремели 30 залпов из шести противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года. При этом раритетные пушки обеспечивали только звук залпа, а праздничный фейерверк из более пятисот салютных изделий запустили передвижные салютные установки на базе автомобилей "Камаз".

Напомним, 24 июня в Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая легендарному разведчику, герою Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову. Экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают" расположилась в парке "Россия – моя история". Мультимедиа выставка посвящена исследованию судьбы и боевых подвигов легендарного уральского разведчика. Презентация из-за мер предосторожности в связи распространением коронавируса прошла в онлайн-формате.

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Залпы салюта прогремели в Екатеринбурге с трёх площадок

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Теги: салют, Екатеринбург



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