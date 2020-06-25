В Челябинске нашли пропавшую 18-летнюю жительницу Курганской области

23 июня в полицию обратилась жительница города Щучье.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, по словам женщины, ее 18-летняя дочь пропала. В ночь на 23 июня она ушла в компании своего друга из дома. Для установления места нахождения девушки была создана следственно-оперативная группа. Проводились масштабные поисковые мероприятия, в том числе в Челябинской области, где проживали родители юноши.

В результате девушка была обнаружена в Челябинске, в данный момент ее жизнь и здоровье вне опасности, с ней работают следователи.