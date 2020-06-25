Экс-министру Абызову продлен арест до 25 сентября

Московский городской суд продлил на три месяца арест бывшему министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову.

Таким образом, он останется под арестом минимум до 25 сентября.

Арест продлили и другим фигурантам уголовного дела, пишет "Коммерсант".

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.