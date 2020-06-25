МВФ: ВВП России упадет на 6,6%

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

МВФ: ВВП России упадет на 6,6%

Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России, который, согласно прогнозу, упадет на 6,6% в 2020 году, однако в 2021 году вырастет на 4,1%.

МВФ ухудшил свои прогнозы на текущий год на 1,1 п.п, а в 2021 году - улучшил на 0,6 п.п. Как отмечает фонд, причина тому - пандемия коронавируса, а также "значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо". Все это, по данным МВФ, приведет "к резкому экономическому спаду в России", сообщает ТАСС.

Как сообщаюсь, ЦБ не ожидает падения ВВП по году больше 10%. Об этом заявила на онлайн-пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она согласилась, что во втором квартале падение ВВП может быть больше прогнозируемых 8%.

Корректировать прогноз по инфляции ЦБ пока не видит смысла, поскольку имеющийся – 3,8-4,8% - достаточно широкий коридор. "Скорее всего, инфляция будет в нижней части этого диапазона", - отметила Набиуллина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МВФ: ВВП России упадет на 6,6%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ВВП, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2020 15:27 Мск Падения ВВП больше 10% не будет – Набиуллина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети