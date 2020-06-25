МВФ: ВВП России упадет на 6,6%

Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России, который, согласно прогнозу, упадет на 6,6% в 2020 году, однако в 2021 году вырастет на 4,1%.

МВФ ухудшил свои прогнозы на текущий год на 1,1 п.п, а в 2021 году - улучшил на 0,6 п.п. Как отмечает фонд, причина тому - пандемия коронавируса, а также "значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо". Все это, по данным МВФ, приведет "к резкому экономическому спаду в России", сообщает ТАСС.

Как сообщаюсь, ЦБ не ожидает падения ВВП по году больше 10%. Об этом заявила на онлайн-пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она согласилась, что во втором квартале падение ВВП может быть больше прогнозируемых 8%.

Корректировать прогноз по инфляции ЦБ пока не видит смысла, поскольку имеющийся – 3,8-4,8% - достаточно широкий коридор. "Скорее всего, инфляция будет в нижней части этого диапазона", - отметила Набиуллина.