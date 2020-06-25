Audi разорвала контракт с телеведущей Ксенией Собчак

Audi разрывает контракт со своим представителем в России, которым является телеведущая, бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак.

Компания пошла на это якобы из-за расистских высказываний. Ранее сообщалось, что Собчак раскритиковала протесты против расизма движения Black Lives Matter в США на своей странице в Instagram, пишет "Коммерсант".

Напомним, акции протеста и погромы охватили города США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от жесткого обращения полиции. При задержании страж порядка применил удушающий прием.

В несколько городов введены силы Нацгвардии. Протестующие обвиняют полицейских в расизме и убийстве. Задержаны тысячи человек, им предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. 7 июня Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии, заявив, что теперь "все под контролем".

СМИ сообщали, что президент США на фоне протестов предложит несколько инициатив по реформированию полиции.

Тем временем, в США и Европе валят памятники деятелям прошлых веков, которых обвиняют в расизме и работорговле. На днях в Портленде, штат Орегон, протестующие снесли памятник одному из основателей США Джорджу Вашингтону. В Ричмонде, штат Вирджиния, снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. В Нью-Йорке решено демонтировать памятник президенту Теодору Рузвельту, который восседает на коне, а по обе стороны от него идут индеец и африканец (теперь это воспринимается как колониализм и расовая дискриминация). А американская компания Dreyer's даже решила отказаться от названия мороженого "эскимо", что якобы оскорбляет эскимосов.