ДТП в Ленобласти: четверо погибших

Четыре человека стали жертвами автоаварии в Ленобласти - Mitsubishi Lancer улетел в клювет.

Затем машина врезалась в дерево. В результате происшествия погибли четыре человека и еще один пострадал, получив тяжелые травмы.

ДТП произошло на 95-м км трассы Паша - Часовенское - Кайвакса. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад произошло ДТП с участием четырех автомобилей на 43 км автодороги Екатеринбург - Тюмень. В результате аварии один человек скончался, четверо пострадали.