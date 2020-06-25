Песков: Лукашенко был на приеме у Путина

Белорусский президент Александр Лукашенко не улетел из Москвы сразу после парада и возложения венков к могиле Неизвестного солдата, настаивает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро также сообщил, что Лукашенко был на трех официальных мероприятиях: параде, возложении цветов к могиле Неизвестного солдата и приеме Путина.

Ранее посольство Белоруссии сообщило, что он после парада сразу улетел в Минск, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, белорусский президент Александр Лукашенко, приехавший в Москву на парад в честь 75-летия Победы, после окончания прохода парадных расчетов вместе с Путиным и другими лидерами государств пешком отправился в Александровский сад – к могиле Неизвестного солдата.

Пока главы государств шли к Кремлю, некоторые гости успели перекинуться с ними парой фраз. Так, российского президента спросили, понравился ли ему парад, на что Путин показал большой палец вверх. А Лукашенко ответил такую фразу с трибун: "Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо". "В столицу родины приехали! Победим, выстоим, не болейте!" – улыбнулся президент Белоруссии.