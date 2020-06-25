30 Сентября 2020
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Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

В США назвали условия продления Договора о СНВ

Специальный представитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность продления Договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях, "но при определенных обстоятельствах".

Биллингсли заявил о продлении "на некоторое время", но только если к этому моменту будет достигнута принципиальная договоренность о контурах многостороннего соглашения, которое придет на смену действующим двусторонним договоренностям.

Главное условие - привлечение к новому договору Китая, ядерная программа которого "стремительно развивается, что очень беспокоит США и НАТО", пишет "Коммерсант".

Напомним, в начале июня американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Москвой ядерный пакт.

Как считает глава Белого дома, вопрос ядерного вооружения — самая большая проблема в мире. В Кремле прокомментировали данную инициативу. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, внешнеполитическим ведомствам двух стран нужно "интенсифицировать работу" по вопросу Договора о СНВ.

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В США назвали условия продления Договора о СНВ

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Теги: США, СНВ



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