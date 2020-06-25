30 Сентября 2020
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Политика За рубежом Крым
крепость Чембало, Балаклава, Севастополь, Крым (2016) | Фото: Накануне.RU

В Турции признали Крым российским

Политики из турецкой партии "Родина" (Vatan) создали план дружбы в черноморско-средиземноморском регионе, в котором Крым признан частью России.

Партия планирует избавиться от военных баз НАТО и США в стране. План также включает признание Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержку территориальной целостности Азербайджана, обеспечении мира в Сирии, прекращении вмешательства американских сил в Ливии, сообщает РИА "Новости".

Официальные власти Турции не признают Крым российским.

Ранее депутат Рады от украинской правящей партии "Слуга народа" Алексей Устенко заявил в телеэфире, что потеря Крыма была связана с отменой языкового закона на следующий же день после переворота в Киеве в феврале 2014 года. И на Украине "сами виноваты".

Его слова вызвали резкую критику в "Европейской солидарности" бывшего президента Петра Порошенко. Депутат фракции Ирина Геращенко обвинила Устенко в невежестве, необразованности и отсутствии ума.

Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель согласился с мнением Устенко и упомянул также переписывание истории Великой Отечественной войны.

Языковой закон, который был отменен в 2014 году, просуществовал всего полтора года и фактически был рамочным. Но он давал хоть какую-то возможность защиты русского языка в регионах.

Слова Устенко примечательны тем, что это первое подобное заявление от действующей власти. Которая, однако, продолжает борьбу с русским языком, запрещенным в официальном делопроизводстве.

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В Турции признали Крым российским

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Теги: Турция, Крым



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