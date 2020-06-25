30 Сентября 2020
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Политика В России
Плакат о поправках в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Центризбирком сделал заявление о времени голосования по поправкам в Конституцию

Отдать свой голос по поправкам в Конституцию России можно будет в помещениях участковых избирательных комиссий раньше основного голосования.

"Решением ЦИК России 23 июня внесены изменения в порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые обеспечивают проведение голосования в помещениях участковых комиссий до дня голосования (в период с 25 по 30 июня 2020 года) в течение 12 часов — с 8:00 до 20:00 по местному времени", — говорится в официальном Telegram-канале ЦИК России.

1 июля проголосовать можно будет с 8 до 20 часов по местному времени.

Как сообщалось, публикация результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции до окончания самого голосования 1 июля является незаконной, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Опубликование итогов голосования до окончания времени голосования на соответствующей территории не допускается законом", - сказал он.

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Центризбирком сделал заявление о времени голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, голосование



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