Главный педиатр Москвы назвал "условно здоровыми" найденных в московской квартире младенцев

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва Московская область
коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

Главный педиатр Москвы назвал "условно здоровыми" найденных в московской квартире младенцев

Главный педиатр Москвы, главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов оценил состояние младенцев, которых накануне нашли в столичной квартире на ул. Аргуновской, сообщают "РИА Новости".

По данным издания, детей доставили в три разные больницы. При первичном обследовании патологий не обнаружено.

Мальчик и девочка, которым на вид три-четыре месяца, находятся в одной больнице - состояние детей удовлетворительное, видимых повреждений и признаков насилия нет.

"Пока условно их можно считать здоровыми", - дал оценку специалист. Двое других детей - мальчик и девочка, примерно такого же возраста также в удовлетворительном состоянии, как и последний новорожденный ребенок, которому пять дней. Он госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

"У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит", — сообщил Османов. Он отметил, что за детьми, по всей видимости, ухаживали.

Как сообщало Накануне.RU, следственным комитетом Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Напомним, в одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей. Младенцы предназначались для приемных родителей из Китая. Дети были рождены суррогатными матерями.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главный педиатр Москвы назвал "условно здоровыми" найденных в московской квартире младенцев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: суррогатное материнство, китай, младенцы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2020 09:50 Мск Два фигуранта дела о торговле детьми заключили сделку со следствием
Ранее 30.07.2020 02:37 Мск Иностранцы не могут забрать тысячу детей от суррогатных матерей из России
Ранее 21.07.2020 11:22 Мск Из-за дела о торговле людьми без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев
Ранее 16.07.2020 14:45 Мск СМИ: Врач, подбиравший Пугачевой и Галкину суррогатную мать, задержан по делу о торговле детьми

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2020 19:38 Мск Медики обследуют "суррогатных" младенцев, изъятых из московской квартиры
Ранее 23.06.2020 18:54 Мск Пятеро младенцев, обнаруженных в московской квартире, были рождены суррогатными матерями
Ранее 23.06.2020 16:21 Мск В Москве обнаружили пятерых младенцев без родителей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети