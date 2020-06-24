Главный педиатр Москвы назвал "условно здоровыми" найденных в московской квартире младенцев

Главный педиатр Москвы, главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов оценил состояние младенцев, которых накануне нашли в столичной квартире на ул. Аргуновской, сообщают "РИА Новости".

По данным издания, детей доставили в три разные больницы. При первичном обследовании патологий не обнаружено.

Мальчик и девочка, которым на вид три-четыре месяца, находятся в одной больнице - состояние детей удовлетворительное, видимых повреждений и признаков насилия нет.

"Пока условно их можно считать здоровыми", - дал оценку специалист. Двое других детей - мальчик и девочка, примерно такого же возраста также в удовлетворительном состоянии, как и последний новорожденный ребенок, которому пять дней. Он госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

"У него тоже патологических видимых внешних отклонений нет, но есть физиологические изменения в виде небольшой желтухи, то, что бывает у новорожденных, и небольшой конъюнктивит", — сообщил Османов. Он отметил, что за детьми, по всей видимости, ухаживали.

Как сообщало Накануне.RU, следственным комитетом Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорожденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Напомним, в одной из квартир дома по улице Аргуновской в Москве обнаружили пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода. По этому факту ГСУ СКР по столице возбудило уголовное дело.

По данным следствия, в квартире с детьми находились две женщины, личности которых сейчас устанавливаются, как и местонахождение и личности родителей детей. Младенцы предназначались для приемных родителей из Китая. Дети были рождены суррогатными матерями.