30 Сентября 2020
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Новом Уренгое создают дополнительный оперштаб

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о создании еще одного оперштаба по противодействию коронавирусу. Этот штаб будет заниматься стабилизацией ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В настоящий момент в газовой столице зафиксировано 1553 случая коронавируса среди жителей и 837 на предприятиях в окрестностях города. Было принято решение увеличить количество дополнительных коек на 102, из них 70% будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Также в город направлены 46 медработников из других городов Ямала и Тюмени. В ближайшее время на помощь коллегам прибудут еще 20 врачей и среднего медперсонала.

"Я принял решение о создании дополнительного регионального штаба по Новому Уренгою. Прошу моего заместителя Андрея Валерьевича Воронова его возглавить и вместе с сотрудниками департамента здравоохранения вылететь в усиление городу. У вас одна задача – принимать все меры для стабилизации ситуации. Все необходимое мы обеспечим. Поручаю вам уже завтра прибыть в Новый Уренгой", - прокомментировал свое решение Артюхов.

Оперштабу поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в торговых точках, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей. Организации, которые не соблюдают требования, будут наказывать - вплоть до приостановки работы. К этой работе подключаются полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Также губернатор поручил организовать в городе раздачу защитных масок жителям. Кроме того, было принято беспрецедентное решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств всех больных ОРВИ в автономном округе.

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Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Новом Уренгое создают дополнительный оперштаб

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Теги: коронавирус, covid-19, новый уренгой, оперштаб



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Развитие сюжета:

Ранее 29.06.2020 14:22 Мск Врачи из Москвы, Тюмени, Новосибирска и Питера отправились в Новый Уренгой на борьбу с COVID-19

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