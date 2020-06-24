Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Новом Уренгое создают дополнительный оперштаб

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о создании еще одного оперштаба по противодействию коронавирусу. Этот штаб будет заниматься стабилизацией ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в Новом Уренгое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

В настоящий момент в газовой столице зафиксировано 1553 случая коронавируса среди жителей и 837 на предприятиях в окрестностях города. Было принято решение увеличить количество дополнительных коек на 102, из них 70% будут оснащены кислородом. Сейчас в городе 611 коек. Также в город направлены 46 медработников из других городов Ямала и Тюмени. В ближайшее время на помощь коллегам прибудут еще 20 врачей и среднего медперсонала.

"Я принял решение о создании дополнительного регионального штаба по Новому Уренгою. Прошу моего заместителя Андрея Валерьевича Воронова его возглавить и вместе с сотрудниками департамента здравоохранения вылететь в усиление городу. У вас одна задача – принимать все меры для стабилизации ситуации. Все необходимое мы обеспечим. Поручаю вам уже завтра прибыть в Новый Уренгой", - прокомментировал свое решение Артюхов.

Оперштабу поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и дистанции в торговых точках, аэропортах, на вокзалах и в местах массового пребывания людей. Организации, которые не соблюдают требования, будут наказывать - вплоть до приостановки работы. К этой работе подключаются полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Также губернатор поручил организовать в городе раздачу защитных масок жителям. Кроме того, было принято беспрецедентное решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств всех больных ОРВИ в автономном округе.