Адвокат Ефремова опроверг продажу дома в Прибалтике ради выплат за ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитному не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда о выплате компенсации. Об этом он заявил "СтарХиту"

"Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента. Хотя, напомню, он готов был дать родственникам погибшего значительно больше. Но не собирался для этого ничего продавать. Да и как он может это сделать под домашним арестом?", - заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов продает один из домов в Прибалтике, недалеко от Юрмалы, чтобы расплатиться за смертельное ДТП в центре Москвы.

По предварительным данным, цена сделки - 50 млн руб. Часть денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, на остальное будут жить жена и дети актера, если тот сядет в тюрьму.

Как сообщало Накануне.RU, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.