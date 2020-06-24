В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая Герою Советского Союза, разведчику Николаю Кузнецову

24 июня, в день проведения Парада Победы, в Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая легендарному разведчику, герою Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают" расположилась в парке "Россия – моя история". Мультимедиа выставка посвящена исследованию судьбы и боевых подвигов легендарного уральского разведчика. Презентация из-за мер предосторожности в связи распространением коронавируса прошла в онлайн-формате.

Мероприятие посетили именитые гости. Среди них губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин, начальник УФСБ России по Свердловской области, генерал-майор Алексей Зиновьев, начальник ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-майор полиции Александр Мешков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, актёр Сергей Безруков, а также племянница Николая Кузнецова Елена Сакныне.

"Легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов — наш земляк, уралец, прославленный герой Великой Отечественной войны. Здесь, на мультимедийной площадке, в интерактивном формате показаны самые интересные факты короткой, но яркой жизни разведчика. Они позволяют вспомнить всё, что мы знаем о подвигах Николая Кузнецова, а также узнать новые факты его биографии", – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил команду, работавшую над проектом, руководство музея и лично главу Русской медной компании Игоря Алтушкина за инициативу по его реализации.

"Все, что связано с разведкой, всегда вызывает неподдельный интерес. Но история Николая Кузнецова, известные нам подробности только части его разведывательных операций поражают и восхищают. Как в российской глубинке ему удалось в совершенстве освоить несколько иностранных языков? Кто привил ему безупречную офицерскую выправку и светские манеры? Как на протяжении нескольких лет ему удавалось вести подрывную деятельность и оставаться в тени? Только эти факты делают нашего земляка героем, о подвигах которого должен знать каждый", – подчеркнул Игорь Алтушкин.

Отметим, что экспозицию готовила одна из ведущих музейных фирм в мире – "Kvorning Design & Communication" из Дании, известная многими реализованными музейными проектами в Европе. В создании выставки были использованы материалы музея Николая Кузнецова в Талице.

Как заверяют создатели, главная особенность новой экспозиции состоит в подаче нарратива по принципу кино: посетители погружаются в роль исследователя, который изучает биографию разведчика.

"Времена меняются – герои остаются. Во всяком случае, это во многом зависит от нас, – отметил актёр Сергей Безруков, прибывший в уральскую столицу в день Парада Победы. – Память увековечена, но самое главное – сохранить память. Память об уникальном человеке, патриоте. Это подвиг, настоящий подвиг. Работать в тылу у врага, уничтожать врага, в то же время собирать ценные сведения, которые давали возможность менять ход истории, войны".

"Поскольку я вырос в Советском Союзе, то, конечно, для меня фильмы, которые я смотрел в то время, многое значат. Я любил фильмы про разведчиков. Не знаю, насколько сейчас наша молодежь смотрит фильмы про разведчиков. Они в основном знают Джеймса Бонда, но если вот так вот сравнивать, то Николай Иванович, конечно, был покруче Джеймса Бонда в своё время, – отмечает Безруков. – Безусловно, такие музеи дают возможность гордиться своими Героями, а уж тем более вам, уральцам, есть возможность гордиться легендарным разведчиком №1. Такого больше не будет!"

Кузнецов по праву заслужил титул "разведчика №1". Николай Иванович обладал природным талантом перевоплощения и поистине уникальной способностью к изучению языков. Он в совершенстве овладел шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто. Помимо этого, Кузнецов говорил и читал на латыни.

"Кузнецов разделял государственную идеологию, был уверен в построении социалистического общества, – рассказывает историк, начальник отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов мультимедийного парка "Россия – моя история" в Свердловской области Дмитрий Катарин. - Членом ВКПБ Кузнецов не был. У него анкета с судимостями, он несколько месяцев в тюрьме сидел, неоднократно был исключён из комсомола. Но он верил в идею коммунизма! Извините, ему коммунизм дал образование, специальность, возможность для профессионального, карьерного, личностного роста".

Весной 1938 года Кузнецов был предложен начальником УНКВД-УНКГБ-УМВД по Московской области Михаилом Журавлёвым в центральный аппарат НКВД как особо одарённый агент. За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые внесли существенный вклад в исход Великой Отечественной войны и Победу советского народа над фашистами. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже.

Боевой путь Кузнецова прервался во время выполнения его главного задания на оккупированной территории западной Украины.

"У нас нет многих доподлинных документов. Дело Кузнецова засекречено, – отмечает историк. – Очень многие, с кем он воевал, ушли в мир иной. В то время, в марте 1944 года, за Николаем Кузнецовым охотились все: нацисты Гестапо, бандеровские, украинские националисты, возможно, бойцы армии Крайова. Потому что он носитель особо ценных разведданных. И он может стать разменной картой при политических торгах. Кузнецов понимал, что в плен живым попасться он не имеет права".

"Николай Иванович идеологически был весь пропитан новой жизнью. Когда-то в детстве он ходил в храм и пел в церковном хоре, но потом явилась новая формулировка жизни и он её своим сердцем, чистым, трепетным, принял. "Да – будем строить справедливое общество", – вспоминает о Кузнецове его племянница Елена Викторовна Сакныне. – И он писал, что сознательно идёт на самопожертвование, знал, что не вернётся с войны. Писал отцу об этом. И эта патетика, в которой упрекает Николая Ивановича некоторая современная молодёжь, что он пишет так выспренно… Он так думал! Это не слова ради каких-то званий. У него воинского звания-то не было. Это самая настоящая внутренняя суть человека".

Отметим, что экспозиция о Николае Кузнецове станет частью постоянной программы работы парка "Россия — моя история" в Екатеринбурге. Посетители смогут её увидеть сразу после снятия режима самоизоляции и открытия музеев в городе.