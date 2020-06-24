Победа на классе: ФК "Урал" вышел в полуфинал Кубка России

Екатеринбургский ФК "Урал" в третий раз в истории вышел в полуфинал Кубка России. Как передает корреспондент Накануне.RU, подопечные Дмитрия Парфенова в основное время выбили ярославский "Шинник". Отметим, что екатеринбуржцы повыше классом. Они выступают в Премьер-лиге, в то время как "Шинник" играет в ФНЛ.

Матч прошел при полном преимуществе команды с берегов Исети.

На 13-й минуте Юрий Бавин сделал элегантный заброс на форварда Андрея Панюкова. В итоге нападающий мог забить, но ворота ярославцев спас вратарь.

Буквально тут же уральцы создали еще один опасный момент с углового, но он не привел к результату. Но в итоге на исходе 15-й минуты "Урал" забил. Посредством плотного удара головой отличился полузащитник Юрий Бавин.

После четверти часа "Урал" буквально осадил ворота ярославцев. На 34-й минуте защитник Мацей Вилюш как заправский форвард пробил по центру ворот. Вратарь Яшин переправил футбольный снаряд в перекладину.

На 52-й минуте Михаил Кухарчик совершил дальний удар, однако мяч разминулся со штангой.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Был удален игрок черно-синих Иван Олейников.

Почти тут же "Урал" увеличил преимущество в счете. На 80-й поляк Рафал Августиняк пробил пушечным выстрелом в левый угол.

С таким же счетом и завершилась игра, - победа "Урала" со счетом 0:2.

"Уралу" предстоит встретиться с подмосковными "Химками" в полуфинале второго по значимости клубного турнира.

Матч состоится 19 июля в Екатеринбурге.