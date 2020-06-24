Актер Ефремов продает виллу в Прибалтике, чтобы расплатиться за ДТП

Актер Михаил Ефремов продает один из домов в Прибалтике, недалеко от Юрмалы, чтобы расплатиться за смертельное ДТП в центре Москвы, сообщает "Комсомольская правда".

По предварительным данным, цена сделки - 50 млн руб. Часть денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, на остальное будут жить жена и дети актера, если тот сядет в тюрьму.

По данным издания, Ефремов владеет двумя домами близ Юрмалы. Недвижимость находится на большом участке. Стоимость каждой виллы тогда была от 200 до 300 тыс. евро или около 15-23 млн руб. Согласно данным из открытых источников, общая стоимость имущества актера тянет на полмиллиарда руб.

В 2004 году он продал четырехкомнатную квартиру своего отца Олега Ефремова на Тверской улице за $500 тыс. После развода с четвертой женой Ксенией Качалиной он купил квартиру в Плотниковом переулке у Арбата за 120 млн руб. Также у Михаила Олеговича есть особняк в Подмосковье.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.