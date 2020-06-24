Джордж Мартин самоизолировался в хижине в горах и дописывает "Ветра зимы"

Популярный писатель-фантаст Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и пламени", который лег в основу сериала "Игра престолов", пообещал, что шестая книга серии выйдет в 2021 году, но не раньше лета.

Автор сообщил поклонникам своего творчества, что самоизолировался в хижине в лесу, что способствует творческому процессу.

"Я в настоящей хижине в горах. Принудительная изоляция помогает мне писать. Каждый день я провожу долгие часы над "Ветрами зимы" и неуклонно прогрессирую. Вчера я закончил новую главу. Но нет, это не значит, что книга будет закончена завтра или опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне ещё предстоит пройти долгий путь", - заявил писатель.

Впрочем, фанаты уже не доверяют Мартину, ведь тот не раз давал подобные обещания. Например, в мае 2019 года он тоже обещал выпустить "Ветры зимы" – предпоследнюю книгу цикла – в 2020 году. Тогда он писал: "Если я не сделаю этого, вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать". Видимо, поклонники реализовали эту возможность с заключением и хижиной.

Ранее Мартин намекнул, что финал его серии может отличаться от того, что зрители увидели в сериале "Игра престолов". "Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет", - написал Мартин в своем блоге. "Если понадобится больше страниц, глав и сцен, я добавлю их", - интригует Мартин.