Облсуд оставил в силе штраф в 150 тысяч екатеринбуржцу за призыв защищать сквер у Драмтеатра

Свердловским областным судом принято решение оставить в силе судебный штраф в размере 150 тыс. руб. жителю Екатеринбурга Евгению Старцеву.

Мужчина обвинялся в призывах к массовым беспорядкам в социальных сетях по части 3 статьи 212 УК РФ, а конкретно за комментарий в защиту сквера у Драмтеатра, на месте которого в 2019 г. хотели возвести храм святой Екатерины.

Таким образом, решение Кировского районного суда остается в силе, сообщается в картотеке Свердловского областного суда.