Россияне все больше хотят остаться бездетными и все меньше хотят иметь детей - исследование РАНХиГС

Рождаемость в России еще больше упадет в ближайшие годы, так как люди все больше хотят остаться бездетными и все меньше хотят иметь детей. Об этом свидетельствуют данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), представленные в отчете "Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития" за июнь 2020 года. Эти негативные тенденции наблюдались и раньше, и эпидемия коронавируса только усугубит их.

Опрос проходил с марта по май на фоне нарастания социальной и экономической напряженности в связи с разворачивающейся эпидемией коронавируса и мер по ее сдерживанию. Он охватил 9500 респондентов.

Накануне.RU подробно писало о том, что уже в 2017 году Росстатом была зафиксирована существенная деградация репродуктивных установок населения. В РАНХиГС сравнили нынешние репродуктивные установки с теми, которые показал их опрос 2017 года. В результате было выявлено еще большее ухудшение, что будет иметь прямое влияние на рождаемость в ближайшем будущем. Некоторые результаты выглядят просто катастрофичными.

Если в 2017 году среди бездетных доля тех, кто вообще не хотел детей, была 10%, то сегодня уже почти четверть - 23%. В том числе среди молодых респондентов без детей доля декларирующих нежелание иметь детей выросла с 8 до 20%.

Крайне резко увеличилась доля не желающих иметь еще детей среди тех, у кого есть один ребенок. Три года назад таких было 32%, сегодня уже 52% (из тех, кому 35 лет и старше).

Соответственно, доля желающих иметь детей снизилась за три года с 88% до 77% среди бездетных и с 62% до 48% среди тех, у кого есть хотя бы один ребенок. То есть половина людей с одним ребенком даже не хотят иметь второго. В силу этого материнский капитал на первого выглядит почти бесполезной мерой.

Важнейший результат был получен при следующем анализе. В 2017 году респондентам задавали вопрос: "Собираетесь ли вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?" Тогда почти 57% опрошенных до 45 лет ответили положительно. Опросив тех же респондентов сегодня, было выявлено, что среди твердо намеревавшихся родить родили только 36%, а среди тех, кто "скорее собирался", - всего 16%.

Сейчас респондентам была задан подобный вопрос: "В течение ближайших трех лет планируете ли вы рождение (еще одного) ребенка?" Только 28% женщин и 38% мужчин ответили положительно. Это почти в два раза меньше показателя трехлетней давности. Следовательно, и реальная рождаемость будет намного ниже.

Если три года назад рождения первенца в ближайшие три года хотели 66% мужчин и 75% женщин, то сегодня только 48% мужчин и 48% женщин. Одновременно среди молодых бездетных мужчин и женщин стало по 30% тех, кто не хочет ребенка в ближайшие три года (было 25% и 18% соответственно).

Среди граждан, состоящих в браке, но еще не имеющих детей, три года назад 90% хотели ребенка в ближайшие три года. Сегодня этого хотят лишь 80% мужчин и 73% женщин, что показывает растущее обесценивание брака с глазах россиян. Среди состоящих в сожительстве падение еще больше: с 75% до 52% у женщин и с 73% до 62% у мужчин.

Сильно выросла доля молодых респондентов, оправдывающих свое нежелание иметь детей материальными причинами. Уже 74% бездетных опрошенных до 35 лет готовы оправдать свою бездетность отсутствием своего жилья и стабильной работы. Притом что опрос 2017 года подтвердил: с улучшением жилищных условий и ростом дохода потребность в детях даже снижается.

Отметим, что среди причин откладывания респондентами рождения на первом месте идут материальные трудности (54%), далее - отсутствие супруга(и) (22%), а вот среди остальных причин самая популярная - это "слишком молодой(ая)", что указывает на инфантилизацию населения.

"Влияние пандемии коронавируса на репродуктивное поведение население еще подробно не изучено. Но вполне можно утверждать, что в ближайшей перспективе оно будет негативным", - говорится в отчете РАНХиГС.

В целом исследование показало, что репродуктивные установки россиян ухудшились катастрофически. В какой мере в этом виноват "коронакризис", а в какой - продолжающаяся деградация сознания и согласие с вырождением, установить точно невозможно. Но совершенно точно, что в ближайшие годы Россию ждет небывалый обвал рождаемости и ускоренная депопуляция. Ни продолжающийся рост продолжительности жизни, ни меры поддержки семей с детьми не в силах остановить новую демографическую катастрофу, конца которой не видно. Репродуктивные установки россиян свидетельствуют об этом со всей ясностью.