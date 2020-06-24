ФК "Локомотив" самоизолировался на тренировочной базе

Футболисты и тренерский штаб "Локомотива" переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы клуба. Это решение руководства ФК объясняет "участившимися случаями заражения коронавирусом в премьер-лиге".

"Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов, – говорит вице-капитан "Локомотива" Маринато Гилерме. – Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке".

Напомним, сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата России были сыграны семь встреч. Матч "Краснодар" - "Динамо" (Москва) был перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Позднее СМИ сообщили о COVID-19 еще в нескольких футбольных клубах.