29 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Илья Варламов (2012) | Фото:

Блогер Варламов призвал свердловскую ГИБДД "слезть с наркотиков"

Блогер Илья Варламов раскритиковал акцию управления ГИБДД Свердловской области "ПДД на асфальте", которая призвана снизить количество жертв ДТП в регионе. В рамках акции сотрудники ГАИ вместе с детьми, учителями, волонтёрами и "местными селебрити" рисуют у пешеходных переходов мотивирующие надписи, в том числе и с призывом велосипедистов спешиться и ходить пешком.

"Особенно удивляют наезды – в обоих смыслах – на велосипедистов. Вот это, конечно, гениальный лозунг! Могу предложить альтернативный: "Автомобилист, пешком безопаснее!" Но какой в нём смысл? Можете ли вы себе представить водителя, который перед перекрёстком выйдет из машины, заглушит двигатель и проведёт её на ту сторону за счёт мышечной силы?" - комментирует ситуацию автор публикации.

акция "ПДД на асфальте" ГИБДД Свердловская область(2020)|Фото: instagram.com/gibdd66

Илья Варламов сомневается в реальной безопасности "спешивания" и винит в несчастных случаях в первую очередь тех, кто не может обеспечить безопасность обычных граждан, детей и велосипедистов на нерегулируемых переходах.

"Положение велосипедистов в России удивительно и печально. Фактически никаких прав у них нет, как и инфраструктуры, а есть только обязанности. То есть ПДД они соблюдать должны, но возможностей для этого крайне мало. Многие боятся ездить по правой полосе, зная, сколько неадекватных гоняет по дорогам", - рассказывает Варламов.

В пример общественный деятель ставит дороги в Копенгагене и Амстердаме, где специально для велосипедистов созданы свои полосы, да и двухколесный транспорт в этих городах уже давно считается таким же средством передвижения, а не "игрушкой". Более того, по его словам велопереезды уже являются отличной альтернативой. В качестве примера автор приводит Краков, Минск и Альметьевск в Татарстане.

акция "ПДД на асфальте" ГИБДД Свердловская область(2020)|Фото: instagram.com/gibdd66

"Я уже тысячу раз объяснял, что эти надписи к безопасности никакого отношения не имеют. Это так же "эффективно", как картонные фигуры школьников или освящение попами особо аварийных участков. Уменьшить количество погибших пешеходов можно, если грамотно проектировать улицы (и конкретно переходы) и снизить разрешённую скорость в городе до 50 км/ч (а в некоторых зонах до 40 и 30).Так что я желаю ГИБДД Свердловской области слезть с грибов, ЛСД или на чём они там сидят", - заключает Илья Варламов.

Между тем, по Правилам дорожного движения, велосипедист, пересекая перекресток в зоне пешеходного пешехода, должен сойти с велосипеда и перейти дорогу пешком, ведя транспорт рядом с собой.

В пресс-службе ГИБДД региона пока не прокомментировали пост Варламова.

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Блогер Варламов призвал свердловскую ГИБДД "слезть с наркотиков"

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Теги: Илья Варламов, ГИБДД, акция, велосипедисты, ДТП, "ПДД на асфальте"



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