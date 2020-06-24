"Терпения". Кокорин дал совет Ефремову на случай попадания за решетку

Футболист Александр Кокорин, отбывший наказание за хулиганские выходки, дал несколько советов актеру Михаилу Ефремову на случай попадания за решетку. Напомним, Ефремов совершил пьяное ДТП, в котором погиб человек.

"Терпения. Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся. А ошибки у всех бывают, правильно? Если ты хочешь оттуда поскорее выйти, то надо соблюдать порядок, работать. Мы работали, к нам нормально относились. Там много ребят, которые любят футбол. Им тоже было интересно оказаться рядом с нами. Мы общались", - проконсультировал спортсмен, отвечая на вопросы Комсомольской правды.

Кокорин считает, что актеру не стоит ждать поблажек в местах, не столь отдаленных. "Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже", - подчеркнул футболист.

Он также отметил, что не помогут и деньги. "Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор - это главное удобство. Можно заказывать питание индивидуально. Нам передачки присылали. Какой режим был там, где я сидел, - можете посмотреть, зайдя на сайт исправительной колонии №4 Белгородской области. То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию. Два часа в день вам выделяется под свободное время, можно заниматься спортом. Нет такого человека, который чувствует себя там хорошо. На зоне мне было ужасно, потому что я очень скучал по дому. А так, чтобы какие-то кошмарные вещи там видел - нет. Но снова оказаться там не хочется. Зона - это испытание, и из него можно выйти по-разному. Я его прошел, и теперь все отлично", - рассказал Кокорин.