Спикер думы Тобольска поздравил горожан "с праздником начала войны"

Глава думы Тобольска Андрей Ходосевич на торжественном открытии аллеи Героев Советского Союза поздравил присутствующих с "праздником начала войны", сообщает Telegram-канал "Тюменская уМоора".

"С праздником, с началом войны всех", - говорит Ходосевич, короткий фрагмент выступления которого публикует канал.

В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что 22 июня, в День памяти и скорби, в Тобольске прошло торжественное открытие аллеи Героев Советского Союза. 10 памятных стел тоболякам – героям Великой Отечественной войны установлены по инициативе городского совета ветеранов.

С приветственным словом выступил глава города Максим Афанасьев, Ходосевич, депутат Тюменской областной думы Владимир Майер, председатель Тобольского городского совета ветеранов Владимир Габрусь и племянница Героя Советского Союза Тимофея Чаркова Александра Гуцу.

Участники мероприятия торжественно открыли аллею Героев Советского Союза и возложили цветы к каждой стеле. Затем собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне у мемориала "Вечный огонь". После этого участники церемонии присоединились к Всероссийской акции "Сад Памяти". Это новая традиция – по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев. За мемориальным комплексом высадили саженцы, которые еще много лет будут радовать тоболяков и напоминать о героизме наших земляков.