Путину рассказали, куда надо присылать на перевоспитание тех, кто не верит в Россию

Владимир Путин в Кремле вручил государственные премии в области науки, искусства, гуманитарной деятельности.

"В этом году нам пришлось отступить от традиции чествования лауреатов в День России 12 июня, - начал президент, отметив, что 24 июня выбрано не случайно. - Сегодня по Красной площади прошли наследники солдат Великой победы. Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией - самодостаточной, сильной, открытой. Страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений".

Некоторые из лауреатов не смогли присутствовать, например, композитор Давид Тухманов и академик Михаил Предтеченский. Но в своей поздравительной речи президент упомянул всех лауреатов, отметил все их заслуги.

Филатовской больницы Москвы (где лечат коронавирусных больных) Валерий Вечерко получил премию за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности. И сам врач, выступая после награждения с ответной речью, заявил, что эта премия – награда всему медицинскому сообществу Москвы и страны в целом за ответ на вызов в виде эпидемии.

С коронавирусом в том числе связана премия, которую получили ученые ЗАО "Биокад" – российского разработчика вакцин и лекарственных препаратов. Лауреат Дмитрий Морозов заверил, что "эту напасть – коронавирус – мы обязательно победим", а его коллега Андрей Улитин сравнил лекарства с детьми: "Рождаются в муках и очень долго надо ждать, когда они выйдут в люди".

Еще одна группа ученых получила премию за создание основы мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок. Путин назвал их людьми, "совершившими настоящую научно-технологическую революцию". "Эту технологию мировое научное сообщество искало с момента открытия нанотрубок, и именно наши ученые нашли решение, достигли здесь абсолютного лидерства. Сделали это новосибирские ученые", - отметил президент. Лауреат в этой номинации Дмитрий Маркович отметил, что все вложения в науку и образование в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке имеют огромный КПД. Владимир Меледин, его коллега, процитировал руководителя группы академика Предтеченского: "Когда мы взялись за этот проект, очень хотелось продемонстрировать, что в России не только автоматы Калашникова умеют собирать".

Фото: Kremlin.RU

Директор Кунсткамеры, член-корреспондент РАН Андрей Головнев, получивший премию за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики, напомнил о событиях в Норильске: "Происходящие на наших глазах экологические катастрофы показывают, что промышленным гигантам неплохо бы брать пример с коренных народов и их отношения к природе".

Этнограф Галина Медведева, занимающаяся исследованием языка потомков русских первопроходцев на Байкале рассказала о неравнодушии людей, которые жили в Сибири много лет назад и живут теперь, а еще попросила поспособствовать изданию словаря местных говоров не только в Иркутской области.

С просьбой об изменении законодательства обратилась к Путину лауреатка госпремии, правозащитница, глава Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Она просила уравнять в правах на льготы детей погибших защитников Отечества, служивших в разных структурах – сейчас некоторые категории таких детей незаслуженно, по ее словам, обделены. Большакова попросила о личной встрече с президентом для передачи ему соответствующих документов: "У меня времени мало, я тяжело больна, и я хочу успеть это сделать".

Актер Константин Хабенский, получивший премию за благотворительную деятельность, пообещал потратить полученные деньги на реабилитацию детей, которым помогает его фонд. "У нас огромная страна, и я наблюдаю и говорю с большой радостью, что с каждым годом желающих помочь становится все больше и больше", - отметил актер.

Ну а директор усадьбы-музея композитора Сергея Рахманинова Александр Ермаков, посвятивший созданию музея полвека работы, предложил Путину присылать к нему в "Ивановку" тех, кто не верит в Россию: "Мы с Сергеем Васильевичем [Рахманиновым] перевоспитаем их".