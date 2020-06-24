Минобороны: Танк в Севастополе не создал угрозу для зрителей

Минобороны считает, что танк, совершивший опасный маневр на параде в Севастополе, не создал угрозу для зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа МО.

"Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", - цитирует РИА Новости сообщение военных.

Также в Черноморском флоте отметили, что машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, это не повлияло на движение остальной военной техники.

Напомним, в Севастополе на параде Победы произошел инцидент с исторической техникой: танк Т-34, двигавшийся во главе колонны, чуть не въехал в зрителей при повороте на площадь Нахимова, сообщил telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев.

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - сообщил очевидец.