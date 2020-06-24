29 Сентября 2020
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75 лет Победы Свердловская область
Сергей Безруков на параде Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: instagram.com/s_bezrukov/

"Военный парад! Екатеринбург!!" Безруков поделился впечатлениями от короткого визита в столицу Урала

Актер Сергей Безруков стал специально приглашенным гостем на параде Победы в Екатеринбурге. Уже вечером ему предстоит выступать в Волгограде на Мамаевом кургане, а утром артист занимал место на трибуне рядом с главой РМК Игорем Алтушкиным. Своими впечатлениями Безруков поделился в социальной сети Instagram.

Отметим, что в параде приняли участие 20 парадных расчётов, общей численностью более 2 тысяч человек. Открыли мероприятие исторические театрализованные платформы со сценами времен Великой Отечественной войны. Всего в параде приняли участие более 100 единиц современной и исторической техники, а также 23 самолета и вертолета.

Военные музыканты оркестра штаба Уральского округа Росгвардии и калиновского соединения составили основу сводного оркестра, приняли участие в плац-концерте и исполнили военные марши.

Сергей Безруков на параде в Екатеринбурге(2020)|Фото: t.me/COVID19Ekat

Помимо приглашенных гостей, на трибунах находились командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также представители государственной власти, силовых структур региона и духовенства.

После торжества, Сергей Безруков направился в Музей военной техники, куда и пригласил своих подписчиков после снятия ограничительных мер.

"Музей военной техники. Это что-то фантастическое! Рекомендую побывать", - говорит в видео российский актер.

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"Военный парад! Екатеринбург!!" Безруков поделился впечатлениями от короткого визита в столицу Урала

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Теги: Сергей Безруков, парад Победы, 75-летие Победы



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