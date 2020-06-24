В Югре из-за коронавируса посёлок закрыт от транзитного вахтового транспорта

Из-за коронавируса закрыт для проезда вахтового транспорта посёлок Пойковский. Об этом в своём Instagram написала глава Нефтеюганского района Югры Галина Лапковская, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация, которая складывается в Пойковском по COVID-19, вызывает опасение. Поэтому принято решение запретить въезд в городское поселение транзитному вахтовому транспорту. Патруль на въезде уже стоит", - написала Лапковская.

Напомним, за последние сутки в Югре количество больных выросло на 323 (до 7 тыс. 223). Больше всего новых заболевших – в Сургуте (110), Нижневартовске (37), Ханты-Мансийске (30).