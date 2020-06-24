29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Асбест, въезд в город (2017) | Фото: Накануне.RU

Жители Асбеста избили пьяного мужчину, пристававшего к отдыхающим на аллее Победы. Он умер

На аллее Победы в Асбесте (Свердловская область) местные отдыхающие избили полуголого мужчину, пугавшего их детей. По прошествии трех дней от полученных травм дебошир скончался, сообщил Накануне.RU источник.

По его словам, мужчина с голым торсом вел себя неадекватно: пританцовывал, активно жестикулировал, бегал за детьми, приставал к отдыхающим. Несмотря на замечания обеспокоенных родителей, дебошир не угомонился, а после комментария одного из мужчин, завязалась драка. Компания отдыхающих стала толкать пьяного мужчину, его с силой бросили на асфальт, после чего последний потерял сознание. Прохожие вызвали "скорую" и полицию.

пьяный житель Асбеста на аллее Победы(2020)|Фото: vk.com/inasbestпьяный житель Асбеста на аллее Победы(2020)|Фото: vk.com/inasbestАсбест, въезд в город(2017)|Фото: Фото: Накануне.RU

Рассказ источника Накануне.RU подтвердил и руководитель пресс-службы областного главка МВД, полковник Валерий Горелых. По его словам, конфликт произошел на почве злоупотребления алкоголем.

"Мужчину с места происшествия доставили в больницу, однако травма оказалась несовместимой с жизнью. Он скончался. Подозреваемого сотрудники полиции территориального ОВД установили и задержали по горячим следам", - рассказал Валерий Горелых.

Погибшим оказался местный житель 1986 года рождения Александр. Все собранные материалы представители МВД передали в СКР Свердловской области для дальнейшего расследования.

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Жители Асбеста избили пьяного мужчину, пристававшего к отдыхающим на аллее Победы. Он умер

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Теги: Асбест, дебошир, пьяный мужчина, аллея Победы, смерть



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