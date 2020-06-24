"Заразиться можно и в магазине". Санврачи Югры прокомментировали антирекордные показатели заболеваемости

Замглавы югорского окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, комментируя Накануне.RU взрывной рост заболеваемости в округе, отметила, что в Сургуте есть больные коронавирусом, в окружении которых не было зараженных. По её словам, заболевание можно получить "в подарок" во время банального похода за продуктами.

Напомним, за последние сутки в Югре количество больных выросло на 323 (до 7 тыс. 223). Больше всего новых заболевших – в Сургуте (110), Нижневартовске (37), Ханты-Мансийске (30).

"Показатели надо стандартизировать. В округе показатель заражения – 429 на 100 тыс. населения. В шести муниципалитетах заболеваемость выше этого среднеокружного показателя. Это Ханты-Мансийский, Сургутский, Нефтеюганский районы, Когалым, Мегион и только потом – Сургут. Да, темп суточного прироста по Сургуту большой – 6,8%. Этот показатель выводит город в рейтинге городов с восьмой на шестую позицию", - сказала Кудрявцева.

Из общего количества с начала заболеваемости по месту работы в Сургуте заболели 10% пациентов, после близких контактов – например, в семье – 27,5%.

"Ещё 1 тыс. пациентов не знают, где они заразились. То есть у них в окружении носителей инфекции нет, но они заболели. Надо соблюсти рекомендации о самоизоляции и разорвать цепочку", - сказала Кудрявцева.

Также сегодня стало известно, что коронавирус якобы подхватили несколько судей Ханты-Мансийского окружного суда.

"Не могу точно сказать про окружной суд, но это возможно, потому что в ежедневной структуре заболевших есть и продавцы, и сотрудники банков, и работники "Почты России". Встретиться с носителем коронавируса можно при банальном походе в магазин за продуктами", - сказала Кудрявцева.

Получить комментарий пресс-службы суда к моменту публикации не удалось.