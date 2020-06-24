СМИ: Танк Т-34 на марше в Севастополе совершил опасный маневр рядом со зрителями

В Севастополе на параде Победы произошел инцидент с исторической техникой: танк Т-34, двигавшийся во главе колонны, чуть не въехал в зрителей при повороте на площадь Нахимова, сообщает telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев.

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - сообщил очевидец.

Историческая техника участвовала почти во всех военных парадах 24 июня. Те же Т-34 прошли по Красной площади, многие из танков сохранились со времен Великой отечественной войны.