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танк т-34 (2015) | Фото: Накануне.ru

СМИ: Танк Т-34 на марше в Севастополе совершил опасный маневр рядом со зрителями

В Севастополе на параде Победы произошел инцидент с исторической техникой: танк Т-34, двигавшийся во главе колонны, чуть не въехал в зрителей при повороте на площадь Нахимова, сообщает telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев.

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - сообщил очевидец.

Историческая техника участвовала почти во всех военных парадах 24 июня. Те же Т-34 прошли по Красной площади, многие из танков сохранились со времен Великой отечественной войны.  

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СМИ: Танк Т-34 на марше в Севастополе совершил опасный маневр рядом со зрителями

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Теги: т-34, севастополь, парад победы



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Ранее 24.06.2020 15:41 Мск Минобороны: Танк в Севастополе не создал угрозу для зрителей

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