В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

В Саратове конфликт между двумя депутатами фракций КПРФ и "Единая Россия" перерос в полномасштабную драку на заседании областной думы с обливанием водой и киданием друг в друга предметов.

Инцидент произошел накануне – в конце многочасового пленарного заседания, когда мандатная комиссия рассматривала вопрос о лишении права голоса на следующем заседании коммуниста Бондаренко и единоросса Чернышевского за неэтичное поведение на заседаниях комитетов.

Местное издание "Четвертая власть" пишет, что Бондаренко спровоцировал одного из членов мандатной комиссии – тот кинул в него пустую бутылку. После этого конфликт перешел в острую стадию, к нему присоединились другие депутаты. Сотрудники аппарата думы и охрана пытались то прекратить конфликт, то преградить дорогу журналистам к горячим кадрам.

Теперь действия всех участников конфликта комиссия будет рассматривать на отдельном заседании.