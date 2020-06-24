В РПЦ поддержали увеличение налога для богатых

Председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что объявленное президентом Владимиром Путиным повышение налогов на доход свыше 5 млн рублей в год является "нравственно оправданной мерой". Об этом Легойда написал в Telegram-канале.

Он отметил, что огромный разрыв между богатыми и бедными представляет опасность для общества и государства.

Напомним, повышенным налогом облагаться будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. Это даст дополнительный доход в 60 млрд рублей. Средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.