Девушка попала под поезд: следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели жительницы Верхней Туры

Следователи закончили проверку по факту гибели в Верхней Туре 29-летней Ксении Закиевой. Как сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России Наталья Шандровская, был вынесен отказ о возбуждении уголовного дела.

По информации следователей, признаков криминала не было обнаружено. Согласно заключению экспертов, имел место несчастный случай, - воспитательница детского сада попала под поезд. Версию суицида также отмели.

Напомним, что безжизненное тело верхнетуринки было найдено 15 мая возле железной дороги в районе станций Верхняя и Гороблагодатская.

На теле несчастной имелись травмы. Поверх одного глаза и верхней губы нашли сильные повреждения.